Ai microfoni di Goal.com Roberto Mancini parla del campionato italiano ed esprime la propria opinione sull'Inter allenata da Luciano Spalleti.



"È un ottimo campionato, difficile: il livello si sta alzando rispetto a qualche anno fa. Scudetto? Credo lotteranno in cinque fino alla fine per vincerlo e per giocarsi i posti per la Champions, anche la Lazio che è lì e non nessuno pensava potesse esserci. I biancocelesti stanno facendo un grande campionato, e sono felice per Inzaghi che è stato sia mio compagno di squadra che mio giocatore, gli voglio bene e spero continui così. Inter? Ha iniziato bene la stagione, ormai è una squadra che è migliorata nel corso degli anni. Se riesce a rimanere lì può giocarsi il campionato".