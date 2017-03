Roberto Mancini è tornato a parlare di Inter e dei motivi che lo hanno portato a dire addio ai nerazzurri la scorsa estate: ''C'erano motivazioni più che valide per dire addio, quindi non mi pesa il fatto che Suning sia disposta ad investire molto. Mi è dispiaciuto buttare via il lavoro di un anno e mezzo, un lavoro faticosissimo per dare alla squadra, che è migliorata tantissimo, un certo tipo di mentalità. Però stava portando risultati. Colpa di Thohir? No no, quando c'è un cambio di presidente può capitare, c'è stato un momento in cui si capiva poco ed era quello in cui bisognava rinforzare la squadra e nessuno faceva niente. Siamo rimasti lì per settimane e settimane... Situazioni difficili, a volte si perde tempo importante e loro non capivano che nel calcio serve fare le cose velocemente. Rinnovo? Sì, avevo il contratto pronto da parte di Suning, era di tre anni. Anche se non ci siamo conosciuti bene e non abbiamo mai condiviso quello che poteva essere il futuro. Io alla Roma? Abito qui ma al momento non c'è nulla di concreto. Stiamo parlando di niente. Mi piacerebbe allenare all'estero e fare esperienza in un altro Paese. La Cina? Non si sa mai nella vita. Pioli? E' stato bravo, se fosse arrivato dall'inizio l'Inter avrebbe più punti''.