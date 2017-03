Intervistato dal Sunday Post, Roberto Mancini è tornato sul suo addio all'Inter e sui suoi progetti per il futuro: "Un anno e mezzo di lavoro è stato gettato via, è stato molto deludente. Credo che se fossi rimasto saremmo stati molto vicini alla Juventus ora. In futuro mi piacerebbe allenare gli Azzurri. Allenare la propria Nazionale è il coronamento della carriera per qualsiasi allenatore. Per il momento, però, voglio continuare a lavorare con le squadre di club. I tifosi scozzesi sono i migliori al mondo, li amo. Se il Celtic dovesse costruire una squadra abbastanza forte per competere in Europa, in Champions League, potrei decidere di allenare lì, mi piacerebbe".