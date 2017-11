L'allenatore dello Zenit San Pietroburgo Roberto Mancini ha parlato a Premium Sport, da Montecarlo, in occasione della cerimonia per il Golden Foot. L'ex tecnico dell'Inter si è soffermato in particolare sull'imminente play-off di qualificazione al Mondiale che vedrà l'Italia affrontare la Svezia: "Giocare un torneo del genere senza l'Italia sarebbe strano. Non sarebbe un vero Mondiale. La squadra avrà un po' di pressione, questo è normale, ma credo che alla fine riuscirà a qualificarsi".



In futuro Mancini potrebbe accettare di sedersi sulla panchina azzurra? "Ritengo che per un tecnico allenare la Nazionale sia molto bello. Io pronto per questo ruolo? Sarebbe un onore".