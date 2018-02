Criscito and Bonucci getting ready for the @EuropaLeague final in May #UEL pic.twitter.com/pe8MHvdIPu — FC Zenit in English (@fczenit_en) 26 febbraio 2018

Un incontro quasi casuale, con la speranza delle parti che possa ripetersi a maggio:si sono incrociati a Roma, all'Hotel Parco dei Principi presso il quale alloggiano entrambe le squadre (rossoneri reduci dalla vittoria sui giallorossi in campionato e impegnati mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio, i russi sono in preparazione durante la sosta del campionato russo). Occasione perdi salutare la squadra alla quale è stato spesso accostato recentemente e di chiacchierare con(con il quale ha lavorato all'Inter) e. Non solo, lo Zenit ha anche voluto dare un appuntamento al Milan con una foto su Twitter: "Criscito e Bonucci si preparano per la finale di Europa League a maggio".