L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato a Mediaset alla vigilia del match di Champions di domani contro il Napoli: "Sappiamo che gara ci aspetterà domani. Il risultato è sempre una conseguenza della prestazione e vedremo se riusciremo a fare una buona gara. Preoccupato per il secondo tempo del Napoli nella gara d’andata? Già prima della gara di andata sapevo che non avremmo potuto dominare per 90 minuti contro questo Napoli. Sarà una partita molto equilibrata come quella di Manchester. Sarri ha detto che il City è la squadra più forte del mondo? Tutti noi allenatori troviamo dei difetti alla nostra squadra, mentre quando guardiamo le altre squadre ci sembrano tutte meravigliose. Siamo una società molto giovane in Europa, in Champions non abbiamo la storia del Milan, dell’Inter, della Juventus, del Real Madrid o del Barcellona. Abbiamo dei ragazzi come Silva, Danilo e Otamendi che hanno esperienza internazionale ma molti altri no, sono molto giovani. Ogni volta in Europa in trasferta è una sfida per crescere e la sfida di domani sarà la prova della verità per capire che squadra siamo. I giovani del City soffriranno l’atmosfera del San Paolo? Non lo so, nel calcio come in tutti gli altri sport ogni partita è una prova. Lo vedremo domani ma la nostra intenzione è quella di fare una buona gara".