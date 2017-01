Rolando Mandragora veste la maglia della Juventus dall'inizio di questa stagione, ma Max Allegri non l'ha mai utilizzato finora: complice anche una condizione fisica precaria, infatti, il centrocampista classe '97 non ha giocato neanche un minuto in questa stagione e per questo motivo si parla di un eventuale ritorno al Pescara, squadra in cui ha militato in Serie B l'anno scorso. Di lui ha parlato il DS pescarese Luca Leone: «Abbiamo espresso l'interesse verso Mandragora, ma prima vorremmo valutare la sua condizione fisica: nel caso in cui fosse pronto, non escluderei un'ipotesi di ritorno a Pescara». Alla corte di Oddo, l'anno scorso Mandragora collezionò ben 26 presenze nel campionato cadetto: chissà che non possa ritrovare continuità anche nel massimo campionato con la maglia abruzzese.