It has been a big honour for me to play for this great club times. With respect for its rich history, for Juve fans in Italy and around the globe and for my great teammates, I will continue giving my best in each game and I hope to celebrate many more wins and trophies with you in #Bianconerijersey. È un grande onore per me aver giocato in questo prestigioso club in 100 partite. In nome della sua storia gloriosa, dei tifosi juventini in Italia e nel mondo e dei miei grandi compagni di squadra, continuerò a dare il mio meglio in ogni gara e spero di poter celebrare altre vittorie e trofei con voi in #Magliabianconera.

La partita contro lo Sporting Lisbona è stata la 100 presenza di Mario Mandzukic con la maglia della Juve. L’attaccante croato ha celebrato l’importante traguardo con un messaggio pubblicato sui propri canali social ufficiali: "È un grande onore per me aver giocato in questo prestigioso club in 100 partite.In nome della sua storia gloriosa, dei tifosi juventini in Italia e nel mondo e dei miei grandi compagni di squadra,. #finoallafine".