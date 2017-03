Ora anche Miralem Pjanic: un altro giocatore della Juve rientra alla base prima del tempo dagli impegni con le nazionali. Il bosniaco è solo l'ultimo di una lunga serie, che ha visto come capostipiti i sudamericani Gonzalo Higuain e Dani Alves, squalificati per le gare ufficiali di Argentina e Brasile, come prosecutori l'italiano Andrea Barzagli (liberato anzitempo da Ventura e salito alla ribalta delle cronache per uan foto galeotta in un locale di Riccione) e il croato Mario Mandzukic (esentato dall'amichevole con l'Estonia), per terminare proprio con Pjanic.



GLI ULTIMI A TORNARE ALLA BASE - Lo ha annunciato il sito della Federcalcio bosniaca: niente amichevole contro l'Albania, dopo aver disputato 57' nella gara ufficiale contro Gibilterra: l'ex romanista lavorerà con Allegri a partire da martedì. Gli ultimi a tornare alla base saranno Dybala, Rincon e Cuadrado: il primo dovrebbe andare solo in panchina nella trasferta dell'Argentina contro la Bolivia, mentre il colombiano e il veneuelano arriveranno giovedì, un giorno dopo gli azzurri Bonucci e Rugani e l'altro croato Pjaca.