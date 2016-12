C'è un motivo in più per convincere Max Allegri a schierare il tridente. Tra Dybala e Higuain, infatti, c'è un altro autentico specialista della Supercoppa come Mario Mandzukic. Negli ultimi quattro anni, infatti, il centravanti croato ha vinto tre competizioni sulle quattro disputate tra Germania, Spagna e Italia. E quando ha vinto, la sua firma è rimasta impressa in maniera indelebile: suo il gol del vantaggio nel 2-1 con cui il Bayern ha battuto il Borussia Dortmund nel 2012, sua la rete decisiva nel derby di Madrid del 2014, suo il gol dell'1-0 prima del raddoppio di Dybala in Cina contro la Lazio nel 2015.