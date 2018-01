New day and old attitude, different practice and same effort. ⚫️⚪️



Nuovo giorno ma vecchio immutato atteggiamento, diverso allenamento ma con l’impegno di sempre. ⚫️⚪️#forzajuve #finoallafine #stepbystep #neverstop #juvespirit #mm17 pic.twitter.com/lJiEr3cI1a