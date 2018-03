Ex di Juve e Lazio, Lionello Manfredonia, è intervenuto a Tutti Convocati per presentare la sfida di domani: "Lazio-Juve grande partita, entrambe potrebbero essere un po' stanche dopo mercoledì. Juve con più giocatori di caratura internazionale della Lazio. La Lazio rischia, la Juve anche senza molti calciatori resta favorita per la partita di domani. Serie A? Molto molto difficile, non credo che domani si decida lo scudetto, più avanti le prime potrebbero perdere qualche punto. Il Napoli in questo momento gioca un calcio spettacolare, la Juve ha giocatori diversi, da sempre chi vince alla fine ha ragione".