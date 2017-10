Terremoto societario in casa Manfredonia: il presidente Antonio Sdanga ha dato le dimissioni dal ruolo, mentre il ds Francesco Vitaglione è stato sollevato dall'incarico. Questi i due comunicati ufficiali diramati dal club pugliese nel tentativo di fare un po' di chiarezza:

"La decisione del Presidente, in serata, dopo la gara contro il Francavilla è arrivata inaspettata. Dopo sette anni al vertice del Manfredonia Calcio il massimo dirigente del sodalizio sipontino si dimette dall’incarico. Un fulmine a ciel sereno dopo una settimana in cui, per due giorni la squadra non si è allenata. Il Manfredonia sconta un avvio travagliato e difficile; infatti già dallo scorso anno sia l’ex Direttore Sportivo Elio Di Toro che il Presidente Antonio Sdanga avevano chiesto la collaborazione di tutti per portare avanti il progetto calcistico bianco-azzurro. Poi con l’avvio della stagione 2017/18 a campionato in corso, e i problemi di assetto organizzativo e tecnico, hanno portato a trovare una soluzione del punto di vista societario.In settimana si conosceranno i nomi della nuova componente della compagine associativa della SSD Manfredonia Calcio.

L’ex centravanti biancoazzurro, artefice della promozione in C2 nella stagione 2003/04, e fino ad oggi Direttore Sportivo della SSD Manfredonia Calcio, è stato sollevato dall’incarico che ha ricoperto dal 24 agosto u.s. Il Manfredonia Calcio ringrazia Francesco Vitaglione per il difficile e delicato lavoro effettuato in questi sessanta giorni, ed augura allo stesso i migliori successi professionali per la sua carriera di manager sportivo".