Tanti rumors intorno al suo nome, tante squadre, tante voci. E ora Kostas Manolas fa sentire la sua. Il difensore della Roma, accostato ai top club europei, prima scelta dell'Inter per al difesa, parla del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: "Ho letto sui giornali che il mio futuro sarà al Real, al Barcellona, all'Inter, alla Juve. Ah, dimenticavo il Paris Saint-Germain. Il mio futuro lo sa solo Dio, ho un contratto con la Roma, sono legato al club e darò il 110% fino a quando sarò qua".



LE PAROLE SU NAINGGOLAN - Nei giorni scorsi era uscite le parole del greco, con le quali dichiarava: "Nainggolan merita un top club". Oggi, il 44 giallorosso fa chiarezza: "Mai detto che la Roma non è un grande club, se non sarei mai venuto qua. Mai spinto Nainggolan via, mai detto che deve andare via. Ho solamente detto che Nainggolan è un top player e può andare in un grande club. Se vuole andare via poi è un problema suo. Spalletti? Mi ha insegnato di credere sempre alla vittoria".