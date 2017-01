Mai così in bilico. Il futuro diè un punto interrogativo, tra la posizione della Roma che continua a fare muro e la, la vera grande candidata a prendere il difensore greco nella prossima estate. Più di un obiettivo, un. Approvato da Suning, gradito a Piero Ausilio, convincente per Pioli. Un plebiscito per Manolas, l'uomo giusto per caratteristiche, età, qualità difensive. Tutti i tasselli che cerca l'Inter, al punto da spingere a oltranza per prenderlo e volerlo prenotare da subito.- C'è di più. In questo mercato invernale,. Non ci fosse stato l'obbligo a non fare operazioni troppo onerose per via del, l'Inter avrebbe provato a prendere da subito l'ex difensore dell'Olympiacos.che era pronta sul tavolo e verrà studiata tra parte fissa, bonus e formula per offrirla alla Roma in vista di giugno. L'Inter infatti ha nei propri piani l'idea di prenotare con largo anticipo Manolas, avviando una trattativa concreta già in queste settimane per trovare un accordo totale. Perché il greco è uno dei grandi colpi sulla lista per l'estate che verrà.- L'assalto nerazzurro, insomma, è una certezza. Rimane da capire, che al massimo proverà fino all'ultimo a dirottare la cessione di Manolas verso l'estero, qualora fosse obbligata a completarla. A meno che non vengano fatte altre scelte, ma di mezzo ci sarà anche ildel greco che è ancora sul tavolo con il suo agente. Lainfatti rivestirà un ruolo fondamentale in questa trattativa tra Inter e Roma: cosa vorrà fare Manolas? Palla al ragazzo, palla al club giallorosso che gestirà questo assedio dell'Inter alla caccia di Kostas. Già partito, eccome...