A volte ritornano. Perché nei retroscena dell'ultimo mercato appena finito c'è anche un nuovo tentativo della Juventus di portare in bianconero Kostas Manolas, difensore da sempre apprezzato da Marotta e Paratici che già un anno fa tentarono il colpo per portarlo via alla Roma. Non ci fu nulla da fare: dopo l'operazione Pjanic, nel 2016 la Roma alzò il muro impedendo l'affare Manolas. E allo stesso modo è andata quest'anno, nelle ultime settimane di agosto, quando la Juventus ha mosso i suoi passi per capire se potesse fare di Manolas l'erede di Bonucci, naturalmente con caratteristiche diverse. Ecco perché l'affare Howedes non è stato chiuso in poche ore.



UN ALTRO NO - La Roma è stata brava a resistere, Kostas non ha forzato la cessione. Perché la Juve era pronta a una prima proposta andando incontro alle richieste economiche: Monchi ne ha fatto una questione di principio, Manolas non si tocca anche perché sostituirlo in pochi giorni sarebbe stato difficile e rischioso. Ma i bianconeri ci hanno provato davvero, Manolas è stato nel mirino. E ancora una volta, solo un pensiero che non si è concretizzato...