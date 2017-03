La Sampdoria vola in campionato. Merito di Marco Giampaolo, certo, ma anche di alcuni colpi piazzati dal duo Ferrero-Romei (con la partecipazione del ds Osti e di Riccardo Pecini) che hanno consentito ai blucerchiati di ritrovarsi in casa giocatori potenzialmente già pronti ad una delle cosiddette 'big' seppur giovanissimi.



Ad essere felice per la stagione doriano è anche l'ex presidente blucerchiato, Enrico Mantovani, che a Sportitalia ha analizzato il momento della squadra del suo cuore: "Da tifoso sono certamente molto soddisfatto di questa Sampdoria. È una squadra giovane con ottime prospettive future, con delle sorprese. Complimenti alla dirigenza che ha piazzato la scorsa estate quattro – cinque colpi di mercato davvero eccezionali".



Mantovani procede poi parlando di un suo 'pallino', da allenatore come da calciatore, ossia Montella: "Mi vanto di Vincenzo per averlo portato alla Samp da giocatore, era un fenomeno già ad Empoli, aveva solo alcuni problemi fisici, si pensava alla pubalgia ricorrente, da giocatore era fantastico. Anche dal punto di vista professionale era 10 - riporta Sampdorianews.net -. Non l'ho mai avuto come allenatore, l'ho potuto soltanto osservare da esterno a Roma negli atteggiamenti e nei comportamenti, ma chi ha giocato sa che l'allenatore si vede nello spogliatoio e negli allenamenti. L'anno scorso a Genova ha vissuto una stagione non entusiasmante, ma una serie di ragioni potevano giustificare un'annata al di sotto delle aspettative, ma nemmeno così deludente. In una platea più importante come quella di Milano i risultati parlano da soli tra campionato e la conquista della Supercoppa, addirittura ad un certo punto si stava quasi pensando al miracolo di arrivare in Champions, di più non poteva fare”.