Manuel Fernandes, centrocampista della Lokomotiv Mosca autore di una tripletta contro il Nizza in Europa League, ha parlato al quotidiano portoghese A Bola di mercato, svelando un retroscena su un possibile arrivo in Serie A: "L'Inter si è interessata a me nel mese di gennaio, è vero. Ma la Lokomotiv non mi ha lasciato partire. Io sono comunque felice di essere qui, sono pronto a dare tutto quello che ho per vincere il campionato russo".



SUL FUTURO - "L'Inter una possibilità per giugno? Mi piace pensare a lungo termine, ma non ora. Con la Lokomotiv abbiamo iniziato a parlare di possibile rinnovo e c'è la possibilità che si arrivi a un accordo. Ne parleremo in maniera più approfondita dopo le prossime partite con Nizza e Spartak. Futuro in Portogallo? Onestamente non credo, ho compiuto 32 anni e mi sembra complicato. Comunque, con tutto il rispetto per le altre squadre, in Portogallo giocherei soltanto con la maglia del Benfica, club con il quale ho vinto e sono cresciuto".