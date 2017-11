C'è una squadra che sta stupendo tutti per il suo straordinario inizio di stagione. In pochi si aspettavano un'Inter così brillante e in lotta per lo scudetto con Napoli, Juventus, Lazio e Roma.



Il lavoro di Luciano Spalletti ha risvegliato l'affetto di numerosi tifosi e fra questi c'è anche Manuela Quistelli nota supporter nerazzurra che anche lei, come l'Inter sta stupendo tutti e sta facendo addirittura esplodere i suoi canali social. Il motivo? E' biondissima e bellissima e non ha paura di mostrarsi anche senza veli ai proprio follower. Una tifosa da tenere sotto osservazione, nella nostra gallery.