Il lunghissimo week end di Maradona a Napoli non è ancora finito. Il Pibe oggi è stato a Firenze, ma è già rientrato in città. La partenza per Dubai dovrebbe esserci domani da Roma, ma Diego non ha ancora deciso se partire davvero o restare ancora. Perché Maradona è così: imprevedibile, geniale anche nei suoi capricci. "Simpaticamente" inaffidabile, ma anche pronto a incredibili slanci di generosità.

In questi giorni a Napoli si è fatto notare eccome, e non sono mancati i suoi immancabili capricci. Stranezze che per chi lo conosce non sono tali. Quali? Ha sicuramente colpito la preghiera che Maradona ha fatto quando ha salutato i tifosi fuori l'hotel dove alloggia a Napoli. Dopo aver conosciuto Papa Bergoglio Diego si affida parecchio alla religione. Chi era vicino a lui ha detto che l'ex campione ha spiegato che ha pregato perché ha rivisto Napoli in buona salute e ha chiesto una benedizione ai giovani che erano lì per salutarlo. Ma quella notte di sabato è stata lunga: Diego alle 5 del mattino ha chiamato in reception chiedendo salmone e champagne. In quel momento la cucina era ovviamente chiuso, ma il personale dell'albergo si è comunque (svegliato) e attivato per accontentare il Pibe. La notte quasi insonne ha fatto poi saltare una serie di appuntamenti previsti per la domenica mattina: Maradona si è svegliato alle 13 ed è uscito dalla camera dopo le 14. Si parlava di un incontro in cantiere con Sarri, poi saltato. Ma a quanto pare era un'idea di una televisione, che Maradona non sembrava gradire.

Diego ha spiazzato anche gli chef: come chi lo conosce bene sa, il suo piatto preferito è diventato le lumache. Quelle di terra. A Napoli questa pietanza non è proprio in voga, e i cuochi (stellati) che hanno lavorato per lui hanno provato a "invogliarlo" abbinando a quelle di terra anche lumache di mare, i cosiddetti "Maruzzielli". L'argentino ha assaggiato, ha espresso gradimenti, ma poi ha chiesto di non mangiarle più. Solo lumache di terra di cui ha ha fatto incetta.

Nell'hotel in cui ha soggiornato Diego è venuto a sapere che una famiglia napoletana ha speso 500 euro a notte per alloggiare nello stesso albergo e incontrarlo. Ovviamente il Pibe non ha deluso i suoi tifosi e li ha "rimproverati" per aver sprecato soldi. Un Maradona imprevedibile, un po' capriccioso, ma anche generoso e dalla personalità fuori dal comune. Sorrisi e foto con tutti, anche durante le cene. Mai è sembrato infastidito. Solo quando proprio non ne poteva più, chiedeva di ritirarsi in camera perché stanco, salvo poi uscirne perfettamente carico. Sveglia tardi, rigorosamente in tuta e col sorriso sempre sul volto. Quello che la sua Napoli gli regala.