Tutt'altro che tranquilla la visita di Diego Armando Maradona a San Pietroburgo per la finale di Confederations Cup tra Germania e Cila: el Pibe è stato accusato infatti di molestie sessuali da una giornalista russa. Katerina Nadolskaya ha spiegato a El Mundo che Maradona, dopo essersi fatto raggiungere nella sua stanza d'albergo per un'intervista, l'avrebbe fatta spogliare per poi urlare dopo la risposta furente della donna: "Ero molto spaventata e stavo per chiamare la polizia, poi un suo amico ha iniziato a tremare e buttarmi dei soldi in faccia".



LA REPLICA - Non è questa però la versione corretta secondo l'entourage di Maradona che spiega: la Nadolskaya si sarebbe recata nella stanza e avrebbe iniziato a spogliarsi di sua sponte, per poi essere allontanata dall'entourage stesso.



NAPOLI - Intanto la nota più lieta arriva dalla sua Napoli: Maradona ha annunciato che andrà nel capoluogo campano per ricevere la cittadinanza onoraria sulla sua pagina Facebook.