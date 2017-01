È il solito Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro, che in questi giorni sta facendo impazzire Napoli, ha parlato nuovamente di Higuain - dopo averlo criticato per lo stile di gioco negli scorsi giorni - e stavolta si è concentrato (nuovamente) sull'addio del Pipita al Napoli. "Se dice che andare via è stato doloroso allora significa che non lo è stato - la dichiarazione di Diego -. Ha sbagliato a tramare alle spalle della società e dei napoletani. Fosse andato alla Juve in maniera più pulita non sarebbe stato odiato. Un giocatore che fa 36 gol è normale sia voluto da tutti, ma c'è modo e modo di andar via“.