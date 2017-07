Come si legge ilmattino.it, c'è un primo colpo di scena nella cerimonia di conferimento della cittadinanza napoletana a Diego Armando Maradona. A Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, c'è un gran fermento, il sindaco Luigi De Magistris sarebbe intenzionato a conferire l'onoreficenza a Diego proprio nell'androne del Municipio napoletano. Dunque, un de Magistris, probabilmente per le tante polemiche che ruotano intorno a questo evento, che ha deciso di scindere i due momenti. Quello della festa a Piazza del Plebiscito - passerà per la piazza ma non salirà più sul palco - e la cerimonia con Diego.

La comparsa degli striscioni contro De Magistris nelle scorse ore e le grandi polemiche che ha scatenato la questione del cachet di Diego lo hanno portato alla decisione di mettere al centro del fatto amministrativo la casa dei napoletani ovevro il Municipio. la cerimonia in Palazzo San Giacomo dovrebbe iniziare intorno alle 20. Ultimo ostacolo rimasto per l'uficializzazione del cambio di programma è il persistere in Municipio dei senzatetto che stamattina hanno occupato alcune sale.