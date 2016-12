Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale, dice la sua su Higuain, sulla Juventus e su Mertens, stella del Napoli del presente, ai microfoni di Sky Sport, partendo proprio dal folletto belga: ""Mertens, se era un tiro o un cross? Secondo me voleva crossare... Ma non voglio fare polemica, secondo me sta facendo grandi cose in un ruolo non suo".



Due parole, poi, sul Pipita e sul presidente De Laurentiis: "Higuain? ha fatto il mircolo, ha fatto 36 gol. De Laurentiis è disposto a vendere la moglie. Il Pipa ha scelto la Juve, ha fatto la sua scelta; io scelsi il Napoli. I tempi sono cambiati, quelli in cui eravamo più attaccati alla maglia che ai soldi. La sfida col Real Madrid? Vorrei fosse già oggi".



Infine, la corsa con la Juve: "Differenza con la Juve? Non c'è tanta differenza, il livello di gioco mi sembra simile".