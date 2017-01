Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. "Ci sono ragazzini che non mi hanno mai visto giocare e adesso si commuovono per farsi una foto con me, l'affetto e l'amore della gente napoletana è straordinario. Dopo trent'anni continua lo stesso amore come la prima donna della vita. Ieri un primo passo con De Laurentiis, prima devo risolvere i problemi che ho in Italia e sarebbe bello lavorare per il Napoli nel mondo. Voglio una squadra vincente che possa giocare a viso aperto con tutte le grandi, il presidente questo lo ha capito subito. Costacurta è stato veramente un signore dentro al campo. Ho un grandissimo rispetto per lui, ha fatto una grandissima carriera, non è facile giocare con tanti mostri che c’erano in quel momento. Del Piero è un grandissimo giocatore, un fuoriclasse. Del Piero ci ha fatto vedere le cose che oggi purtroppo si vedono di meno. Per quello dico a Del Piero che continui a giocare, che si diverta, come ho detto a Totti e a Ronaldinho, perché poi quando arriva la vecchiaia e vuoi giocare a calcio non puoi più farlo. Se il fatto di essere stato quello che sono stato mi dà tanta gioia o un po’ di malinconia? Mi dà gioia perché se mi desse malinconia vorrei uscire in campo. Mi dà gioia vedere la gente sorridere e pensare che voglia prendere un altro scudetto, la reazione della faccia della gente è bellissima".