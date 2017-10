Diego Armando Maradona torna all'attacco. Intervistato dal Clarin, il Pibe de Oro si è scagliato contro le ultime convocazioni di Sampaoli per l'Argentina, mettendo nel mirino Mauro Icardi: "Hanno chiamato un Icardi infortunato, nonostante avessero Higuain che ha sempre fatto gol. Non si può lasciare fuori dalla lista Aguero e convocare quello con la moglie che vuole entrare nel mondo del calcio e diventare sua rappresentante. Quello che gioca a pallone con i figli di Maxi Lopez… Io conosco bene la storia: Wanda ha telefonato a Bauza tre volte, a Gerardo Martino quattro volte… Me lo hanno raccontato gli stessi tecnici o i loro assistenti. E non so quante volte Wanda Nara avrà chiamato Sampaoli".



ATTACCO A VERON - Parole dure anche contro Juan Sebastian Veron "È tutta una porcheria, perché c'è anche un 'giocatore, presidente e imprenditore'n che si chiama Juan Sebastian Veron, che ha fatto le prime convocazioni a Sampaoli".