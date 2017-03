Continuano i problemi tra il Fisco italiano e Diego Maradona.



Il documento della Commissione Tributaria della Campania, pubblicato dall'avvocato Matias Morla su Twitter, ha fatto esplodere le polemiche in quanto sostiene che il Pibe de Oro non è tenuto a pagare le more e gli interessi sul debito che ha contratto con l'Erario.



Al momento Maradona è debitore al Fisco di una cifra che tocca i 14 milioni di euro e due procedimenti sono in corso, l'uno per assimilare la sua posizione a quelle di Careca ed Alemao, le cui obbligazioni sono state coperte dal Calcio Napoli, l'altro, invece, da parte di Equitalia sulla sentenza di primo grado per la quale Diego non deve pagare interessi e more.