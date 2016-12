Da bandiera a bandiera, da numero 10 a numero 10: Diego Armando Maradona ha voluto ringraziare Francesco Totti con un messaggio su Facebook per il regalo di Natale che il capitano della Roma ha voluto donare all'ex calciatore del Napoli. Il Pibe de Oro si è messo in posa con la maglia numero 10 di Totti e la frase di ringraziamento: "Sei un grande!!!". Non si tratta della prima volta che l'argentino mostra attestati di stima verso il giocatore della Roma, ora in vacanza alle Maldive con la famiglia: "Deve giocare fino a 50 anni", aveva detto in occasione della Partita della Pace allo stadio Olimpico.