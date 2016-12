Il probabile addio di Carlos Tevez al Boca Juniors non piace a Diego Armando Maradona, il 'Pibe de oro' interpellato dal quotidiano argentino Olé ha detto la sua sulla partenza dell'attaccante verso il campionato cinese: "Da calciatore l'offerta mi sembra fantastica, ma come tifoso del Boca no, non è un giocatore rimpiazzabile. Se Carlitos sceglie la Cina, dobbiamo scordarci che potrà giocare per l'Argentina".



Secondo la stampa argentina Tevez avrebbe trovato nei giorni scorsi un accorso con lo Shanghai Shenhua per un biennale da 84 milioni di dollari. E ieri Tevez è convolato a nozze a Buenos Aires con la compagna Valeria Mansilla con cui ha avuto tre figli. I festeggiamenti per il matrimonio hanno coinvolto 260 invitati e dureranno quattro giorni proseguendo nella città uruguaiana di Carmelo. Durante la luna di miele programmata negli Emirati arabi Tevez dovrebbe sciogliere le riserve rendendo ufficiale l'accordo col club cinese.