"Inglese? Siamo in piena corsa per la salvezza e ci serve l'apporto di tutti". Così Rolando Maran, tecnico del Chievo, ha affrontato il tema più caldo in chiave mercato al termine del match pareggiato contro l'Udinese. "Per il risultato c'è da rammaricarsi non poco, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica - ha proseguito l'allenatore gialloblù -, siamo sembrati intimoriti. Però nella prima parte abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare e poi ci siamo ritrovati con l'Udinese che ha pareggiato la gara"