Matteo Marani, direttore di Sky Sport 24, ha commentato così le parole di questa mattina del presidente della Roma, James Pallotta che ha attaccato duramente la politica del mercato del Milan: "“Pallotta ha detto pubblicamente quello che alcuni dicono privatamente. È un argomento di cui si parla anche all’interno degli altri club. Pallotta sa che questo Milan potrebbe portare via un posto in Champions alla sua Roma, quindi si tratta di un giudizio non imparziale. Roma e Milan si sono scontrate su Kessie per esempio durante questa estate: il giocatore sembrava vicino ai giallorossi, ma alla fine l’hanno spuntata i rossoneri che hanno offerto di più. Il Milan è una grande scommessa, sta investendo tanto per andare in Champions e ripagare il debito con Elliott. Il club rossonero deve aumentare notevolmente i ricavi, come ha detto anche Fassone nei giorni scorsi”.