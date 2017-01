Alla fine l'Inter ha scelto Pioli, ma in quei giorni anche il nome di Marcelino è stato accostato con insistenza al club nerazzurro. Proprio il tecnico spagnolo, ai microfoni di BeIN Sports, ha parlato di quella eventualità.



“Il mio futuro? Sarà importante non avere fretta perché dopo essere stato fermo, l'eventuale scelta sarà per me molto importante. Se avessi avuto l’opportunità di andare all’Inter avrei accettato di sicuro perché era un’occasione alla quale non si poteva dire di no. Per quanto riguarda altre situazioni, invece, bisogna valutare molto bene la decisione da prendere. Ci sono state molte opportunità all’estero ma per un motivo o per l’altro abbiamo detto di no e deciso di aspettare”.