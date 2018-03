In questo momento Kondogbia merita la nazionale francese più di quanto possa meritarla Pogba. Più o meno questo il succo del discorso di Marcelino, tecnico del Valencia che non condivide a fondo le scelte di Deschamps.



"Kondogbia ha fatto partite straordinarie per tutta la stagione, non solo contro il Siviglia, risultando fondamentale e determinante per noi. Non seguo gli altri centrocampisti che giocano nella nazionale francese, ma in questo momento sono a un livello inferiore. Abbiamo visto Kondogbia e Pogba contro il Siviglia nello spazio di pochi giorni. La performance di entrambi è sotto gli occhi di tuti, con tutto il rispetto per i selezionatori. Se fossi l'allenatore della Francia, prenderei Kondogbia, ma non lo sono...".