"Mi sono emozionato nel vedere tutti i miei ex ragazzi fare una prova di forza così straordinaria contro la Lazio", lo ha detto a Radio Kiss Kiss Marcello Carli, ex direttore sportivo dell'Empoli. "Tonelli ha fatto una prestazione perfetta, non era facile dopo tutto questo tempo di inattività. A Zielinski manca soltanto la continuità, perchè potenzialmente è un fuoriclasse. Quando era all'Empoli dicevo sempre <<Ha un solo difetto: è dell'Udinese e non nostro>>. E' un giocatore di livello europeo, stiamo parlando di un fenomeno".