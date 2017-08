Anche Max Allegri ci ha tenuto a mostrare la sua vicinanza a Claudio Marchisio nella giornata in cui è stato reso noto l’ennesimo infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese. Come appreso da Calciomercato.com, tra l’altro, il calciatore potrebbe anche essere costretto ad una nuova operazione nel caso in cui le terapie a cui si sta sottoponendo non vadano a buon fine. "Mi spiace, stava recuperando al meglio. Questo consulto ha detto che ha bisogno di tempo perché mancano dei valori sulla gamba, mi dispiace", ha dichiarato Allegri in conferenza stampa.