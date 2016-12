Balance is everything #MC8 #lifelessons #sports Una foto pubblicata da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 29 Dic 2016 alle ore 10:40 PST

"Presidente, al Catania manca l'amalgama" "Ditemi dove gioca e io lo compro". Risposta, quella di, presidente del Catania, scolpita nella leggenda del calcio italiano. Ora i tempi sono cambiati, l'amalgama non serve più, in molti richiedono l'. Un'ossessione per i tecnici, l'equilibrio. Quante volte sono stati sacrificati giocatori di qualità, bomber con il fiuto del gol, esterni talentuosi sull'altare dell'equilibrio? Tante, troppe volte. Eppure, per gli allenatori e, di riflesso, anche per i calciatori, l'equilibrio è tutto.Lo dice anche Claudio. Anzi, lo scrive, dalle, su Instagram:: Tomasè arrivato a Torino ed è pronto a dare tutto se stesso, come sempre ha fatto in carriera, alla causa bianconera.è uno straordinario ruba palloni, un mastino, che al fianco di Marchisio e Khedira potrà dare al tecnico toscano quell'equilibrio necessario per far giocare insieme. Non sarà Pogba, Rincon, ma può essere una pedina importante per schierare l'artiglieria pesante là davanti.Beh, ovvio: per l'equilibrio, come la storia insegna, qualcuno sarà messo da parte. E chi rischia,, sarà Miralem. Un sacrificio necessario, in nome dell'equilibrio.@AngeTaglieri88