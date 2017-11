Attraverso il proprio profilo Facebook Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus, ha voluto rendere omaggio ai tre senatori della Nazionale (Daniele De Rossi, Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli) che con la disfatta di ieri hanno chiuso la loro avventura in azzurro: "Il Rispetto e la lealtà sono i valori che distinguono i campioni. Ed è in questo modo che si diventa la guida di una squadra. Non a parole, ma dando per primi l’esempio, assumendosi in qualsiasi circostanza la responsabilità dei propri errori, e talvolta anche quella degli altri. Possiamo decidere di ammettere i nostri insuccessi e utilizzarli come stimolo per migliorare, anziché trovare finte giustificazioni o perdere tempo nel cercare inutili scorciatoie. Questo vuol dire essere campioni. Questo il modo con cui avete onorato la maglia della Nazionale".