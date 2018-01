. Sì, perché nonostante la presa di posizione dei tifosi per ilc'è chi preme per portare via Claudio da Torino:, un tentativo è già in corso a livello di contatti per la soluzione canadese. Gli intermediari spingono, la decisione finale sarà tutta di Marchisio da qui all'estate perché- La lista bianconera per la mediana del prossimo anno rimane lunga, Emre Can in testa.: prescelto per il centrocampo, l'Atalanta fa un prezzo alto (oltre 30 milioni) e, Monchi vuole regalarlo a Di Francesco per il prossimo anno (impossibile per subito) visto che lo voleva con sé in passato al Sassuolo. La Roma fa sul serio, la Juve è avanti ma deve stringere altrimenti rischia di perderlo. C'è da fare in fretta..., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com