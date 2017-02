Bravissimi ragazzi!

I punti che mancavano... @juventusfc — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 8 febbraio 2017

Gli infortuni lo stanno tormentando in questo inizio di 2017, maresta un leader dello spogliatoio juventino. Nonostante la sua assenza di ieri a, il Principino ha elogiato la vittoria dei suoi compagni allo "Scida" sul suo profilo twitter: "Bravissimi ragazzi, i punti che mancavano" recita il post. Sì, perché grazie a questi tre punti laha rimesso le cose a posto e si è riportata a sette lunghezza di vantaggio sulla, che aveva pensato di spaventare la squadra divincendo per 4-0 contro laalla vigilia della partita di Crotone. Ora, invece, è il momento di attendere il ritorno in campo definitivo del numero 8 della, centrocampista fondamentale per i bianconeri e per la Nazionale italiana.