Marco Simone, ex attaccante del Milan e con un passato da calciatore e allenatore del Monaco, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo i prossimi avversari della Juventus in semifinale di Champions: "Puoi anche aver tirato un sospiro di sollievo rispetto a Real e Atletico ma questa squadra fa un calcio bello, che da tempo in Francia e anche in Europa non si vedeva. Freschezza di gioco, velocità devastante abbinata a potenza, forza fisica, qualità tecnica accompagnata al ritmo, freschezza giovanile e anche un po’ di sana incoscienza. Jardim ha lavorato benissimo. Ripeto: conoscendo, Allegri sa che dovrà tenere altissima l’attenzione a livello difensivo, ancor più di quanto successo contro il Barcellona". Falcao e Mbappé più pericolosi del trio d'attacco del Barcellona? "Pare esagerato, ma sì. Perché i ritmi sono diversi, soprattutto rispetto al Barcellona di oggi; e perché quegli spazi lasciati al Barça durante le due gare il Monaco potrebbe sfruttarli meglio: loro aggrediscono gli spazi con più ferocia. Il Barça attaccava col possesso palla, il Monaco lo fa con possesso palla, contropiede e rapidità". Sulle critiche a Gonzalo Higuain in Europa, poi: "Onestamente credo non abbia fatto una così brutta partita nel ritorno del Camp Nou: ha fatto salire la squadra, s’è reso utile. Non credo che soffra l'ansia. La gara del Camp Nou era una situazione complicata, so bene anche io che far gol non è mai facile, ma lui sa segnare contro Chievo e Real Madrid: e lo dimostrerà".