La carriera di Margot Robbie come attrice è lanciatissima e dopo il grande exploit legato a The Wolf of Wall Street in cui interpretava la bionda, sexy e provocante, compagna di Leonardo Di Caprio sono stati tanti i ruoli pensati da registi e sceneggiatori per lei a Hollywood. L'ultimo, il più importante per i tanti amanti dei fumetti Marvel, è stato Harley Quinn in Suicide Squad. Ruoli ed interpretazioni che le hanno conferito una dimensione internazionale e Margot sarà protagonista anche nella serata degli Oscar dove sarà una delle presentatrici.



Ma la bellissima attrice classe '90, finita nell'elenco del Times fra le 100 persone più influenti del mondo del 2017, ha anche uno stretto legame con il mondo del calcio. Nonostante sia nata a Dalby in Australia, Margot ha una sfrenata passione per il Fulham confermata in una recente intervista e che continua a sostenere a distanza negli States e compatibilmente con gli impegni lavorativi. Una fan sfegatata, a prescindere dai risultati. Così dice perlomeno, e noi ve la mostriamo nella nostra gallery.