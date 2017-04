Il Milan cambia proprietà, ed è pronto a iniziare una nuova storia. Un cambio epocale, che ha fatto, fa e farà parlare ancora molti. Queste le parole della moglie dell'ex presidente della Roma, Maria Sensi, a Radio Radio: "Sono vicina a Berlusconi e lo saluto. Merita l’affetto dei tifosi per quello che ha regalato. Ma quanto è stato pagato questo Club? Mi fa rabbia sentire che Galliani prenderà 60 milioni di buonuscita. Noi non abbiamo avuto rispetto e non abbiamo preso nessuna buonuscita. La Roma è stata deprezzata e a noi ci hanno trattato male. Non ci hanno dato un calcio nel fondoschiena, ma quasi. Abbiamo lasciato una società sana, e gli americani hanno svenduto e regalato i giocatori. Noi eravamo decimi nel ranking. Le mie figlie hanno lavorato tantissimo, eppure… Una società sportiva gloriosa come la nostra è stata venduta a quattro lire. E oggi guai che si parli dei Sensi. Una volta che andranno via Totti e De Rossi non si parlerà più della Roma dei Sensi, e molti saranno contenti. Sapere questo mi rattrista”.