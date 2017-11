Ieri la Juventus ha compiuto 120 anni di storia, una storia scritta da calciatori e uomini sia dentro che fuori dal campo. Tra questi uomini ce n’è uno con la u maiuscola, Gaetano Scirea, storico leader difensivo dei bianconeri colori per i quali Scirea ha dato tutto, anche la vita. Ilbianconero.com ha intervistato Mariella, moglie dell’immortale libero bianconero, per parlare non solo della storia della Juve ma anche dei temi di più stretta attualità.“Un aggettivo non basterebbe, c’è grande felicità, c’è stato qualche momento di tristezza ma questi colori, il bianco e il nero, hanno fatto si che in tutto il mondo ci si senta amici, fratelli e si condividano le stesse idee.".