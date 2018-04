Mariella Scirea, vedova del leggendario difensore della Juventus Gaetano, ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi bianconeri,specialmente a quelli che fanno parte di uno dei 503 Official Fan Club sparsi per il mondo: "Vi ringrazio per il lavoro svolto in questa straordinaria stagione. Voi consentite anno dopo anno ai tifosi di avvicinarsi a Juventus e vivere esperienze uniche", ha dichiarato la signora Scirea.