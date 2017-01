Razvan Marin, segnatevi questo nome. In Romania sono tutti convinti possa essere una stella, un talento su cui puntare: trequartista classe 1996, gioca nel Vitorul dove stanno crescendo tanti giovani dal profilo più che interessante. Non a caso, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Roma e la Juventus nelle scorse settimane hanno inviato i propri osservatori a seguire i progressi di questo ragazzo. La Juve lo ha potuto anche apprezzare nella sfida contro l'Armenia, quando con la sua Romania Marin ha segnato un gol al debutto. Segnali da grande.



OCCHIO ALLA FIORENTINA - Oltre a Juve e Roma nelle ultime ore è spuntata la Fiorentina. Gheorghe Hagi, padre del talento viola Ianis e presidente del Vitorul, ha parlato con Corvino, che ha manifestato l'interesse ma non al momento non ha presentato nessuna offerta.