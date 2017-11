Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Premium Sport per presentare la partita contro l'Inter: "Testa a stasera e pensiero all'Europa League? Sì, stasera è una partita importante dove ci teniamo a fare bene. Ma giovedì è altrettanto importante perché ci servirà un punto per qualificarci. Speriamo di non ripetere una serata come la domenica del 7-1; vogliamo giocare gara per gara col nostro spirito, le nostre caratteristiche, la filosofia impressa dal nostro allenatore".



L'EUROPA LEAGUE - "Più che stanchezza fisica, parlerei di stanchezza psicologica, naturale quando si gioca ogni tre giorni. Non credo ci sia stato un calo fisico, normale quando hai una squadra giovane come la nostra avere cali psicologici".



CRISTANTE VS GAGLIARDINI - "Sono giovani, Gagliardini veniva dal nostro vivaio mentre Bryan sembrava già perso prima che Gasperini fosse bravissimo a rivitalizzarlo facendogli capire che ha grandi mezzi. Lo riscatteremo senz'altro (dal Benfica ndr.), poi è prematuro parlare di mercato. Cerchiamo di consolidarci nella parte sinistra in campionato, proseguire in Europa sarebbe una gioia immensa".