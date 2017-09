L'ex direttore sportivo di Napoli, Atalanta e non solo, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva svelando dei piccoli retroscena sulla carriera di Totò Di Natale: "Vicino alla Roma? No, è stato molto vicino al Napoli, soprattutto nel 2009 quando rifiutò il trasferimento con Quagliarella per motivi familiari. Totò dopo il Napoli ha rifiutato anche la Juventus, perché sua moglie non si voleva muovere da Udine per tante ragioni personali. Io non credo che Totò abbia mai avuto reali mal di pancia tali da portare l'Udinese a riflettere seriamente sulla sua cessione".