Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato sulle pagine di Tuttosport del mercato della Juventus: "Florenzi? È da Juventus, a patto di utilizzarlo da metà campo in avanti. Non è un terzino, è uno adattato, ne vedo altri in quel ruolo. Meglio se può agire a centrocampo da esterno oppure stare nei tre davanti. Altri? Per me Emre Can è fatto, arriverà lui in mezzo. Poi un paio di difensori, centrale come terzino. Davanti non serve nulla, a meno che non parta qualcuno".