Pierpoalo Marino ha incensato Franck Kessie ai microfoni di Milanews.it: "Trovare un giocatore fisico con quelle geometrie e che sa anche andare in gol non è semplice. E' giovane, è un investimento prezioso, così come quello di Conti. Kessie è sicuramente il top player che poteva andare anche al Barcellona e al Real Madrid, non solo al Milan"