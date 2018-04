Pierpaolo Marino, ex direttore generale dell'Atalanta, ha parlato dell'affare Emre Can ai microfoni di Rmc Sport. Il centrocampista tedesco vedrà scadere a giugno il proprio contratto con il Liverpool ed è da tempo il principale obiettivo di Marotta. "La Juve si è stancata di aspettare una risposta da Emre Can", spiega Marino: "La società non vuole più attendere di mettere nero su bianco".